Пятый энергоблок на ЗАЭС переведен в режим холодного останова

Специалисты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) перевели энергоблок №5 из режима «горячий останов» в «холодный останов». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу станции.

Ранее сообщалось, что смена режимов необходима для определения причины обнаружения бора в контуре охлаждения энергоблока.

В пресс-службе пояснили, что Блок №1 находится в среднем ремонте, в состоянии «холодный останов». Блок №2 - в резерве, реакторная установка в состоянии «холодный останов».

Реакторные установки остальных блоков также остановлены.