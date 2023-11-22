Пилоты российской авиакомпании заметили НЛО

Во время выполнения полета экипаж воздушного судна доложил о том, что наблюдал мерцающий светящийся объект. Уточняется, что борт выполнял рейс из Москвы в Калининград.

До этого стало известно, что независимая группа по изучению неопознанных аномальных явлений (НАЯ) NASA не обнаружила научных доказательств существования на Земле внеземной жизни или НЛО. Об этом заявил председатель группы Дэвид Сперджел на презентации доклада о результатах работы организации. В своем выступлении доктор Сперджел подчеркнул, что все свидетельства о различных аномалиях и НЛО трудно или невозможно качественно проанализировать с научных позиций из-за нехватки данных.