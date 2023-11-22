Критиковавший СВО Белый нашел способ сохранить недвижимость в столице
Актер Анатолий Белый, уехавший в Израиль, переписал свою московскую квартиру на жену Инессу Москвичеву, чтобы защитить недвижимость. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова по собственному желанию и уехал из России в Израиль. Артист объяснил свой отъезд тем, что долгое время находился в депрессии и эмоциональной подавленности из-за происходящих в стране и мире событий. При этом Белый признался, что из-за эмиграции от него отвернулись близкие друзья, которых у него было очень мало.
По данным Telegram-канала Shot, Белый, отметившийся рядом антироссийских высказываний, переписал свою московскую квартиру на жену, «чтобы его не лишили недвижимости».
«Сам он на Родину не возвращается, а вот его жена — архитектор Инесса Москвичева — заезжает домой и шлет мужу фото из «гнезда, которое они вместе свили и куда вложили всю любовь», - отмечает канал.
Именно на Москвичеву теперь записана четырехкомнатная квартира площадью 133 квадрата в Большом Харитоньевском переулке рядом с Чистыми прудами. Также супруга актера владеет квартирой в районе Тропарево-Никулино.