Критиковавший СВО Белый нашел способ сохранить недвижимость в столице

Ранее Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова по собственному желанию и уехал из России в Израиль. Артист объяснил свой отъезд тем, что долгое время находился в депрессии и эмоциональной подавленности из-за происходящих в стране и мире событий. При этом Белый признался, что из-за эмиграции от него отвернулись близкие друзья, которых у него было очень мало.