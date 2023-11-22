«Ветераны России» заступились за певца Шарлота

Травля певца Эдуарда Шарлота, вернувшегося в Санкт-Петербург после публичного сжигания паспорта РФ, недопустима, таким мнением с NEWS.ru поделился руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он уверен, что на исполнителе «не надо ставить крест» из-за его молодости.

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Он молодой, безусловно исправится. Недопустимо его травить, ставить на нем крест. Может быть, его кто-то с правильного пути сбил. Не сам лично от себя он делал подобные заявления, сжигал паспорт. Пусть чаще поет патриотические песни, пусть приедет в Донецк, в местный ДК, но аккуратно, по понятным причинам, гуманитарку пусть отвозит, помогает бойцам, — подчеркнул Резяпов.

Ранее Шарлот заявил о своем возвращении в Россию, пояснив, что долгое время находился в заблуждении от потоков различной информации. В петербургском аэропорту Пулково 22 ноября Шарлот был задержан. В комнате полиции он на видео попросил прощения за свой поступок с публичным сожжением паспорта и сказал, что «больше так не будет».