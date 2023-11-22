Цискаридзе раскритиковал Большой театр за ажиотаж с «Щелкунчиком»

Артист балета и премьер Большого театра Николай Цискаридзе в беседе с порталом msk1 пожаловался на чудовищный менеджмент культурного учреждения.

"Меня поражает, что Большой театр, у которого бюджет в 5 миллиардов рублей, за столько лет не может наладить систему, чтобы люди смогли в личном кабинете зарегистрироваться и купить билеты, пусть и ограниченное их число. Мне больно и стыдно, как премьеру Большого театра", - возмутился Цискаридзе.

Он считает, что череда показов балета "Щелкунчик" в предновогодний сезон может обернуться проблемами со здоровьем для артистов, так как у них нет времени на восстановление. По словам Цискаридзе, он лично танцевал во многих "Щелкунчиках", но у него всегда было 1-2 дня перерыва между выступлениями.

"Сейчас в афише Большого они стоят чередой, и это халтура. Человеческий организм не может каждый день "являть". Это опасно для здоровья. Потому там текучка, травмы и потребитель страдает", - резюмировал артист балета.

Сообщения об ажиотажном спросе и очереди за билетами появились 4 ноября. Отмечалось, что в первый же день очередь за браслетами, которые дают возможность купить билеты на балет "Щелкунчик", достигала 500 человек.