Улицы Анапы ушли под воду из-за мощного ливня
В ночь на среду, 22 ноября, на Анапу обрушился ливень. Городские улицы превратились буквально в реки, город уходит под воду — ливневки не справляются со своей задачей. Вода хлынула на улицы и в подвалы домов.
Сейчас некоторые улицы полностью заблокированы — водители боятся по ним проезжать из-за риска получения гидроудара. Все прелести дождя ощутили на себе и жители многоэтажек — крыши начали протекать, квартиры на верхних этажах заливает. Осадки между тем не стихают, подтопление в ближайшие часы грозит усилиться.
В городе работает спецтехника, которая откачивает воду с улиц. Санитарные службы очищают ливнеотводы от ила и листьев. Известно, что почти четыре тысячи жителей остались без света. На утро, 22 ноября, в городе выпало 34 мм осадков.
Напомним, 20 ноября в результате возникновения сложных метеорологических явлений в городе Бердск и в 16 районах Новосибирской области проблемы с электроснабжением возникли в 137 населенных пунктах, затронув около 14 тыс. жилых домов и почти 40 тыс. человек.