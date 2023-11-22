В ночь на среду, 22 ноября, на Анапу обрушился ливень. Городские улицы превратились буквально в реки, город уходит под воду — ливневки не справляются со своей задачей. Вода хлынула на улицы и в подвалы домов.

Сейчас некоторые улицы полностью заблокированы — водители боятся по ним проезжать из-за риска получения гидроудара. Все прелести дождя ощутили на себе и жители многоэтажек — крыши начали протекать, квартиры на верхних этажах заливает. Осадки между тем не стихают, подтопление в ближайшие часы грозит усилиться.

В городе работает спецтехника, которая откачивает воду с улиц. Санитарные службы очищают ливнеотводы от ила и листьев. Известно, что почти четыре тысячи жителей остались без света. На утро, 22 ноября, в городе выпало 34 мм осадков.