В Ростовской области ограничат использование пиротехники

Василий Голубев: В Ростовской области до 1 марта запретят салюты и фейерверки
В Ростовской области до 1 марта 2024 года будет введен мораторий на применение салютов, фейерверков и других пиротехнических изделий. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
"Оперштаб Ростовской области принял решение временно запретить использование пиротехнических изделий на территории нашей области в период с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Соответствующий указ, в котором прописывается ответственные лица за его исполнение и наказание за нарушение запрета, глава региона планирует подписать вечером 22 ноября. Действие документа не распространяется на обычные хлопушки и бенгальские огни.
Отметим, что жители Ростова-на-Дону и агломерации неоднократно жаловались в правоохранительные органы на шум от салютов и фейерверков, который принимали за работу комплексов ПВО.