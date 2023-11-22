В Ростовской области ограничат использование пиротехники

В Ростовской области до 1 марта 2024 года будет введен мораторий на применение салютов, фейерверков и других пиротехнических изделий. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

"Оперштаб Ростовской области принял решение временно запретить использование пиротехнических изделий на территории нашей области в период с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Соответствующий указ, в котором прописывается ответственные лица за его исполнение и наказание за нарушение запрета, глава региона планирует подписать вечером 22 ноября. Действие документа не распространяется на обычные хлопушки и бенгальские огни.