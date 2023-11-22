В Крыму заявили об отсутствии планов по запрету абортов

"Моя личная позиция: если нет каких-то серьезных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет. В свою очередь, запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся. Надо формировать общественную позицию, обеспечить организационные моменты в медицинских учреждениях, вести работу и с врачами, и с пациентами.



Считаю, что в каждом случае нужен индивидуальный подход, необходимо искать баланс. В том числе давать соответствующую социальную рекламу, показывать, что аборт неприемлем по моральным причинам, что это вред и организму женщины, и обществу", - сказал Аксенов.