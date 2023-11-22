В Крыму заявили об отсутствии планов по запрету абортов

Запрет на проведение абортов не планируют вводить в Республике Крым, но вместе с тем нужна социальная реклама о вреде процедуры как для женщин, так и для российского общества. Об этом журналистам заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Моя личная позиция: если нет каких-то серьезных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет. В свою очередь, запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся. Надо формировать общественную позицию, обеспечить организационные моменты в медицинских учреждениях, вести работу и с врачами, и с пациентами.
Считаю, что в каждом случае нужен индивидуальный подход, необходимо искать баланс. В том числе давать соответствующую социальную рекламу, показывать, что аборт неприемлем по моральным причинам, что это вред и организму женщины, и обществу", - сказал Аксенов.
Ранее частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов. В Минздраве республики пояснили, что искусственное прерывание беременности будут проводить только в государственных больницах.
Комментируя решение частных клиник региона отказаться от проведения абортов, глава республики заявил, что это была общественная инициатива, к которой власти не имеют никакого отношения.
В середине ноября Симферопольская и Крымская епархия внесла на рассмотрение в Общественную палату (ОП) Республики Крым проект регионального закона, который подразумевает запрет на склонение женщин к аборту. Документ поддержала комиссия ОП по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ранее аналогичные законопроекты были приняты в Мордовии и Тверской области.