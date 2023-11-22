МЧС России доставит 40 тонн гуманитарной помощи в Армению
МЧС России доставит 40 т гуманитарной помощи в Армению для граждан, вынужденно покинувших территорию Нагорного Карабаха.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Гуманитарная помощь направлена гражданам, вынужденно покинувшим территорию Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь организована по поручению президента России Владимира Путина и российского правительства.
Ранее в МИД России сообщили, что российская сторона продолжит оказывать гуманитарную помощь армянскому населению Нагорного Карабаха.