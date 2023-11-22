В Великом Новгороде открылось отделение Всемирного Русского Народного Собора

В Великом Новгороде начало работу 88-е отделение Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Об этом сообщает Tsargrad.tv. Заместитель главы ВРНС Константин Малофеев отметил, что именно на Новгородской земле завершается соборное объединение страны.

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"Уверен, несмотря на то, что соборная работа на Новгородчине началась всего за неделю до юбилейного XXV Всемирного Русского Народного Собора, Великий Новгород сможет донести свой голос до всего Русского мира", - подчеркнул Малофеев.

Он добавил, что учредительное собрание 88-го регионального отделения ВРНС прошло под председательством митрополита Новгородского и Старорусского Льва. Сопредседателями, по его словам, стали епископ Боровичский и Пестовский Ефрем, замглавы региона Илья Маленко и сенатор Совета Федерации от Новгородской области Сергей Митин.

7 ноября в Майкопе (Республика Адыгея) открылось 82-е по счету отделение ВРНС. Как отмечал Малофеев, одна из главных задач Собора — сохранить единство народов, основанное на традиционных ценностях, вере и культуре.