Юристы назвали ключевую проблему желающих получить «золотую визу»

Юристы, опрошенные «Ведомостями», рассказали, что главным препятствием для людей, желающих получить российские «золотые визы», стала необходимость подтверждать знание русского языка, истории и законодательства РФ. Речь идет о программе получения ВНЖ в России в обмен на инвестиции.

Сооснователь компании Rus Residency Наталия Фридлендер заявила, что необходимость сдавать тесты стала «стоп-фактором» для потенциальных участников программы из Китая, Индии, Ирана и Бангладеш.

Глава юридической фирмы «Виста форин бизнес саппорт» Тимур Беслангуров подтвердил наличие этой проблемы. Он рассказал, что занимается заявками нескольких граждан Германии на «золотые визы», и сначала у них возникли сложности из-за «нулевого знания языка».

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что получили 20 заявок на ВНЖ от инвесторов из Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран. Сумма инвестиций составила более 1,2 миллиарда рублей.