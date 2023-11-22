В МЧС назвали причину появления красных луж в Уфе

Красные лужи, замеченные сегодня на нескольких улицах Уфы, появились из-за рабочих предприятия, которые случайно просыпали безвредный краситель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Башкирии.

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Напомним, что утром в социальных сетях распространились кадры красных луж на нескольких улицах микрорайона «Черниковка» в Уфе.

Спасателям поступила информация, что во вторник, 21 ноября, сотрудники одного из предприятий просыпали краситель при его разгрузке. Из-за дождя он растекся по улице Дмитрия Донского. По предварительным данным — это Родамин С, который используется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики и ткани. Вещество не имеет запаха и безвредно.