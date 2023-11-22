Россияне рассказали о работе мечты

Только 23 процента опрошенных россиян решительно отказались менять работу в 2024 году, еще 35 процентов колеблются, а 42 процента хотели бы устроиться на новое место, следует из результатов исследования, проведенного «Зарплатой.ру». С ними ознакомилась «Лента.ру».

© Анатолий Жданов / Коммерсантъ

О своей работе мечты с 10 по 21 ноября рассказали 2250 респондентов в возрасте от 25 до 55 лет. Опрос проводился во всех федеральных округах страны.

Абсолютное большинство (52 процента) опрошенных заявили, что хотят работать в крупной российской компании, а в топ-5 наиболее привлекательных профессиональных сфер вошли IТ (15 процентов), финансы и услуги (по 11 процентов), строительство (8 процентов) и промышленность (7 процентов).

Среди основных приоритетных составляющих идеальной работы россияне назвали официальное трудоустройство (37 процентов), возможность удаленной работы (22 процента) и белую зарплату (21 процент). О том, что при выборе работы в первую очередь обращают внимание на зарплату, рассказали примерно две трети респондентов.