Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции города на ВДНХ составила –9,5 градуса.

«Это на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего холодного лидера — 19 ноября», — написал в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в Санкт-Петербурге зафиксировали 7,8 градуса мороза. На территории Ленинградской области, в Лодейном Поле, температура опустилась до –19,6 градуса.

При этом, как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве в четверг ожидается затяжной снегопад.

«Он начнётся завтра после 15 часов, осадки принесёт тёплый фронт. В результате сформируется снежный покров в 2-3 сантиметра, в пятницу до 8 сантиметров, в выходные 10 сантиметров», — уточнил синоптик.