Путин назвал один из  главных приоритетов России

Вопросы поддержки материнства и детства находятся в числе ключевых стратегических приоритетов в России. Об этом в приветственном слове на торжественном концерте в честь предстоящего Дня матери в Государственный Кремлевский дворец заявил президент РФ Владимир Путин, передают «Известия».

«Подчеркну: вопросы поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов», — сказал он.

Путин назвал семью «основой основ», поскольку именно в ней «формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности».