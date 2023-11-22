Кадыров назвал публичные извинения достойным поступком для человека

— Я знаю, что работникам телевидения часто говорят, что они заставляют людей извиняться на камеру. Если человек, который провинился, совершил ошибку, принес свои извинения, изменил свои мысли в лучшую сторону, смог признать свою вину, это действительно поступок настоящего и достойного человека, — сказал Кадыров на видео, опубликованном в его Telegram-канале.