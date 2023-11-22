Кадыров назвал публичные извинения достойным поступком для человека

Кадыров назвал публичные извинения человека достойным поступком
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал публичные извинения человека достойным поступком, если он по-настоящему осознал свою вину. Об этом руководитель региона заявил, выступая перед журналистами на праздновании Всемирного дня телевидения.
— Я знаю, что работникам телевидения часто говорят, что они заставляют людей извиняться на камеру. Если человек, который провинился, совершил ошибку, принес свои извинения, изменил свои мысли в лучшую сторону, смог признать свою вину, это действительно поступок настоящего и достойного человека, — сказал Кадыров на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Так, в феврале прошлого года Рамзан Кадыров предлагал извиниться действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам главы Чечни, ему стоило позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и принести свои искренние извинения, пока не поздно.
В 2020 году Рамзан Кадыров также призвал депутата Государственной думы Владимира Жириновского извиниться за свои слова и не касаться религиозных тем.