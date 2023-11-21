Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в 27 лет

На 28-м году жизни скончался актер Максим Шахров, сообщила пресс-служба Истринского муниципального драматического театра в Telegram.

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Актера не стало во вторник, 21 ноября. Шахров погиб в автомобильной аварии, когда ехал на репетицию.

Артист родился 25 апреля 1996 года. Он окончил Московский государственный институт культуры. В Истринском драмтеатре служил с 2020 года.

Шахров исполнял роли в постановках «Бременские музыканты», «Золушка», «Укрощение строптивой» и других. В 2023 году на экраны вышел фантастический боевик «Закрытый уровень» с его участием.