Путин: РФ является страной возможностей для молодежи

Россия является страной возможностей, где у молодежи есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал и осуществить свои мечты. С таким обращением к участникам старта 100-дневного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи выступил президент РФ Владимир Путин.

«Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты», — сказал он.

Путин отметил, что власти России хотят, чтобы молодежь со всего мира могла узнать РФ «такой, какая она есть» со всем ее многообразием и «главным богатством — талантливыми и целеустремленными людьми», которые для блага родного государства способны решать «самые сложные задачи и покорять любые вершины». Молодежь, по его словам, является будущим страны.