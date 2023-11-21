Иноагентам могут запретить въезд в Россию
Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором предложил запретить иностранным агентам въезжать в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно тексту письма, Бородин предлагает внести изменения в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». По его мнению, такая инициатива должна повысить внутреннюю безопасность страны.
«Эксперты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией считают, что гражданам РФ, проживающим вне пределов страны, внесенным в реестр иностранных агентов, продолжающим публично <…> критиковать принятые президентом и правительство решения <…> необходимо на законодательном уровне запретить въезд в РФ», — сказано в документе.
Ранее Бородин объяснил, почему Ксению Собчак не признали иноагентом.