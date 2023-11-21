Иноагентам могут запретить въезд в Россию

«Эксперты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией считают, что гражданам РФ, проживающим вне пределов страны, внесенным в реестр иностранных агентов, продолжающим публично <…> критиковать принятые президентом и правительство решения <…> необходимо на законодательном уровне запретить въезд в РФ», — сказано в документе.