Вильфанд предсказал рекордно жаркий декабрь: почему резко изменился климат

Расчеты таковы, что ноябрь, декабрь и весь нынешний год станут рекордно жаркими, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. NEWS.ru поговорил с метеорологами и выяснил, когда можно начать отсчет календарной зимы, из-за чего меняется температура воздуха и каким будет сезон на этот раз.

Когда в России наступает зима

В европейской части России метеорологическая зима обычно приходит в ноябре. Устойчивые морозы начались в Москве с 17 ноября. Через три дня в Москве прошел первый «хороший снегопад», температура воздуха опустилась до отметок в среднем на пять градусов ниже нормы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ноябрь — фактически зимний месяц с точки зрения климата. В этом году его первая половина была экстремально теплой, а вторая оказалась рекордно холодной (норма средней температуры в ноябре — 0,5 градуса).

«В первой половине ноября температуры были в основном октябрьские и сентябрьские. Аномалии были на шесть, восемь и десять градусов выше нормы. 16-го числа температура была около нормы, а сейчас она понизилась и вовсе до декабрьских, январских значений», — заметил метеоролог в разговоре с NEWS.ru.

Какой будет зима 2023–2024

Как объяснила в беседе с NEWS.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, точно спрогнозировать, какой будет эта зима, невозможно. По ее словам, долгосрочные прогнозы позволяют оценить погоду только в целом.

«Положительные и отрицательные температуры будут в каждом из трех месяцев. Единственное, что могу сказать, — все модели долгосрочных прогнозов указывают на то, что зима в целом будет теплее норм. То есть аномалия будет положительная», — сказала метеоролог.

Предположение об изменчивости предстоящей зимы разделяет синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, будет «и снег, и его отсутствие, и морозы, и без оттепели не обойдется».

«Скорее всего, она не будет теплее прошлых зим. Просто пиковые значения в отдельные периоды будут создавать впечатление то холодной, то теплой зимы. Подвести итоги можно будет только после окончания сезона», — заметил специалист в разговоре с NEWS.ru.

Он уточнил, что судить о предстоящей зиме по тому, что осень 2023 года оказалась относительно теплой, нельзя.

«Связи здесь нет никакой. Поэтому привязываться к осенней погоде [в прогнозах] не стоит», — подчеркнул Ильин.

Прогнозы коллег подтвердил и Роман Вильфанд. Эта зима в целом не будет холодной, но окажется довольно изменчивой с точки зрения погоды, считает он.

«В условиях глобального потепления на европейской части России температура воздуха будет около и выше нормы. То есть зима не будет холодной, но она ожидается очень неоднородной. Ничего более конкретного сказать невозможно», — сказал метеоролог.

Он уточнил, что для Москвы средняя декабрьская температура составляет порядка 4 градусов, а январская — около 6,2 градуса. Однако этой зимой стоит ожидать как частых оттепелей, так и частых понижений температуры — до 15 градусов и ниже.

Что повлияет на погоду этой зимой

Как утверждает Роман Вильфанд, весь 2023 год станет рекордно жарким. То же касается и ноября с декабрем.

«Расчеты таковы, что ноябрь, декабрь и весь нынешний год станут рекордно жаркими», — заявил Вильфанд со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации.

По его словам, это связано с ростом концентрации парниковых газов на Земле. Усиление парникового эффекта ведет к нагреванию Тихого океана, что влияет на климат всей планеты.

Еще одна причина, почему эта зима может оказаться теплее, чем обычно, — феномен Эль-Ниньо. Он заключается в том, что поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана с определенной периодичностью становится теплее обычного.

Даже небольшого повышения температуры воды в Тихом океане достаточно для того, чтобы «атмосфера разогрелась очень сильно», заметил Вильфанд. Он говорит о средней температуре на всей планете — в отдельных регионах ситуация может обстоять иначе.

«Вот июнь и июль были невероятно жаркими по всему земному шару. Но на европейской территории России температурный фон был около и даже ниже нормы. <...> Поэтому не нужно ассоциировать глобальное потепление c погодой в конкретной точке», — уточнил он в разговоре с NEWS.ru.

В свою очередь Татьяна Позднякова подтвердила, что данный феномен действительно влияет на погоду. По ее мнению, это касается преимущественно приморских районов северной половины Тихого океана.

«Можно ли сказать, что явление Эль-Ниньо приведет к теплой или сырой зиме на всей территории России? Нет, так сказать нельзя», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Метеоролог рассказала, что самое сильное Эль-Ниньо фиксировалось в 1997–1998 годах. В Москве тогда весь год — зима в том числе — был холодным, поэтому говорить о связи между этим явлением и погодой в европейской части РФ не приходится.

Ждать ли россиянам снег на Новый год

Что касается предновогоднего периода, то в московском регионе, по мнению Александра Ильина, он окажется снежным и холодным. При этом непосредственно в праздничную ночь сильных морозов не ожидается.

«С высоты сегодняшнего дня могу сказать, что снежный покров присутствовать будет. Снегопады в декабре не станут редкостью. Однако их интенсивность оценить пока достаточно сложно: вероятно, будут и умеренные, и сильные снегопады», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.

В новогоднюю ночь, если опираться на среднестатистические данные, температура воздуха может составить 4–7 градусов мороза, а за день до этого — 2–7 градусов ниже ноля. Более точный прогноз следует ждать непосредственно в преддверии праздника, подытожил Ильин.

Прошлый Новый год в Москве оказался сырым и слякотным. Уже 1 января в столице был установлен температурный рекорд. К вечеру первого дня 2023 года воздух прогрелся до 4,3 градуса. Предыдущий рекорд зафиксировали в 1973 году: тогда столбики термометров поднялись до 4,2 градуса.

Ждать ли этой зимой погодных аномалий

По словам Александра Ильина, в России еще ни одна зима не обходилась без каких-либо отклонений и экстремальных погодных условий. Он объяснил, что страна большая, поэтому в том или другом месте какие-то аномалии точно зафиксируют.

Синоптик привел в пример ураган в Сибири 19 ноября. По его словам, это — тоже аномалия, произошедшая из-за глобального потепления.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в разговоре с NEWS.ru предположил, что, как и прошлой зимой, в Москве будет гололед из-за постоянных перепадов температуры.

«И этой зимой может такое быть. А может и нечто другое. Главная особенность сезона — это неустойчивая, дерганная погода: резкие переходы от похолодания к потеплению и наоборот. Предстоящей зимой такое вполне можно ожидать», — пояснил он.

Между тем прошлая зима стала для российской столицы самой снежной за предшествующие четыре года. За сезон прирост снежного покрова составил по меньшей мере 160 сантиметров при норме в 150. В предыдущие две зимы в Москве фиксировали в полтора и в три раза меньше снега.

Когда была самая теплая зима в России

По словам Леонида Старкова, все зимы в последние несколько десятков лет были относительно теплыми. Однако речь идет об отклонении всего в несколько десятых градуса.

«Все предыдущие зимы десятилетиями были аномально теплыми. Только эта аномалия складывается из нескольких десятых градуса. Аномалии — это отклонения от норм», — сказал специалист.