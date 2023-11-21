Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в российских школах в ближайшее время не планируется введение масочного режима и дистанционного обучения. Об этом пишет News.ru.

Министр отметил, что все учебные заведения работают в штатном режиме. Вместе с тем, добавил он, в случае необходимости, региональные власти принимают соответствующие меры.

«Там, где действительно заболеваемость увеличивается, там соответствующие меры вводятся, но массово, так вопрос не стоит», — отметил Кравцов.