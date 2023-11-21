Кравцов: масочный режим и дистант в школах не планируются
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в российских школах в ближайшее время не планируется введение масочного режима и дистанционного обучения. Об этом пишет News.ru.
Министр отметил, что все учебные заведения работают в штатном режиме. Вместе с тем, добавил он, в случае необходимости, региональные власти принимают соответствующие меры.
«Там, где действительно заболеваемость увеличивается, там соответствующие меры вводятся, но массово, так вопрос не стоит», — отметил Кравцов.
Ранее в ФОШ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 в российских регионах за неделю выросла более чем на треть.
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