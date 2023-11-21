Артемий Лебедев назвал пять главных жизненных принципов

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал пять главных принципов, которых он придерживается в жизни. Их Лебедев перечислил на видео, доступном в группе «Ответошная» во «ВКонтакте».

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Лебедев заявил, что его принципы сформировались, когда ему было около 19 лет, и никогда не менялись.

«Вокруг мир немножко шатает то в одну сторону, то в другую сторону. В зависимости от того, куда мир мотнуло, иногда меня назначают экстремистом то одни, то другие ребята. А моя позиция никогда не менялась», — отметил блогер.

В первую очередь, по мнению Лебедева, надо «жить свою жизнь» и работать. Во-вторых, заявил дизайнер, он считает семью и детей самым важным в жизни. В-третьих, по мнению Лебедева, нужно поступать хорошо по отношению к другим людям и никому не желать смерти.

«Никому и никогда, замечу. Независимо от того, сколько вам вокруг объявят врагов», — подчеркнул он.

Четвертым принципом дизайнер назвал то, что нельзя никому причинять никаких увечий, мучить и калечить других людей. Последним пунктом в списке Лебедева стало утверждение о том, что нужно быть гуманистом.

Блогер заверил, что эта система помогает ему даже в самые тяжелые времена оставаться человеком вне зависимости от того, с кем он общается.