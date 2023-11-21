Летевшая из Сочи гинеколог спасла россиянку в самолете

Летевшая из Сочи гинеколог помогла спасти россиянку в самолете. Об этом пишет «Фонтанка».

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По данным издания, 23-летней пассажирке, следовавшей из популярного курортного города в Санкт-Петербург, стало плохо во время полета в понедельник, 19 ноября. По счастливой случайности на борту судна находились медики, которые оказали девушке своевременную помощь.

Одним из них оказалась главный врач петербургской частной клиники, гинеколог Дарья Бурмакина.

«Вчера в самолете я реанимировала девушку, — рассказала она. — Не одна — на борту были еще терапевт и детский невролог».

Бурмакина сообщила, что россиянка потеряла сознание и не приходила в себя.

«Мы взяли кислородный баллон и положили девушку в проход на пол, потихоньку она начала приходить в сознание», — добавила она.

Отмечается, что воздушное судно благополучно приземлилось в Северной столице. После посадки девушку сразу передали медикам.