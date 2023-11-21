20% жителей России испытывали временные трудности с жильем

Каждый пятый россиянин имел опыт «бездомности» и был вынужден жить у друзей, в хостелах или в гостиницах из-за того, что некуда было вернуться. Об этом со ссылкой на исследование организации «Ночлежка» пишет Forbes.

В опросе благотворительной организации, помогающей бездомным, приняли участие 1004 респондента старше 18 лет из разных регионов России.

20% участников опроса отметили, что были вынуждены жить вне дома, у друзей, в хостелах, в гостиницах, так как им некуда было больше пойти. При этом 10% респондентов имели опыт ночевок в подъездах и нежилых помещениях на улице, а 11% участников отметили, что были вынуждены жить у родственников и знакомых.

При этом 15% опрошенных последние два-три года живут или жили в ветхом или аварийном жилье.

Также результаты исследования свидетельствуют о том, что треть россиян в последние несколько лет испытывала значительные трудности при оплате жилья или коммунальных услуг.

В «Ночлежке» выяснили и то, что большинство респондентов — 64% — ничего не знают об организациях, учреждениях, фондах, помогающих бездомным в их городе.

Ранее на проблему бездомных обратил внимание президент России Владимир Путин. Он отметил, что если человек оказался на улице, без денег, жилья и медицинской помощи — это особый случай, требующий особого внимания властей.