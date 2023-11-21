Специалисты объяснили, почему медведи не могут впасть в спячку в Приамурье

Слишком теплая погода в ноябре привела к тому, что медведи в Приамурье не могут заснуть и ходят рядом с берлогами. Об этом сообщило в своем Telegram-канале управление по охране животного мира Амурской области.

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По данным управления, «полусонные мишки» гуляют в некоторых районах региона, несмотря на то, что давно уже должны впасть в спячку.

«Наедать на зиму жир им уже не нужно (у большинства нормальных медведей все давно уже готово к зимней спячке), но и лечь, наконец, спать им мешает «неприлично» высокая на их вкус температура воздуха», — отмечается в сообщении.

При этом самки с детенышами легли спать «строго по графику в конце октября» и их не волнуют погодные аномалии, сообщило управление по охране животного мира Амурской области.