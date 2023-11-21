Умерла работавшая над фильмом «Три мушкетера» художник-постановщик Лариса Токарева
Актриса и художник-постановщик Одесской киностудии Лариса Токарева умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает kino-teatr.ru.
Причины смерти на портале не уточняются.
Лариса Токарева окончила Красноярское художественное училище имени Сурикова и художественный факультет ВГИКа. Карьера знаменитости началась в Одесской киностудии. Так, в 1975 году на экраны вышел первый фильм с ее участием «Мальчишки ехали на фронт».
Среди других работ Токаревой — фильмы «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992 год) и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993 год).