Умерла работавшая над фильмом «Три мушкетера» художник-постановщик Лариса Токарева

Актриса и художник-постановщик Одесской киностудии Лариса Токарева умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает kino-teatr.ru.

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Причины смерти на портале не уточняются.

Лариса Токарева окончила Красноярское художественное училище имени Сурикова и художественный факультет ВГИКа. Карьера знаменитости началась в Одесской киностудии. Так, в 1975 году на экраны вышел первый фильм с ее участием «Мальчишки ехали на фронт».