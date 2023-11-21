В Чечне примут половину эвакуированных из сектора Газа россиян
В Чечне заявили о планах принять 250 российских беженцев из сектора Газа — это чуть меньше половины эвакуированных оттуда граждан РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.
В управлении МЧС рассказали, что беженцев разместят в Детском оздоровительном лагере «Горный ключ», расположенном в селе Сержень-Юрте в 35 километрах от Грозного.
Чеченские спасатели отметили, что из сектора Газа вывезли более 550 граждан РФ, подавших заявки на эвакуацию. Их доставляют в Москву спецрейсами МЧС из Каира.
Ранее в МЧС России сообщили, что заявки на эвакуацию из Газы подали около 900 россиян. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов уточнял, что заявки подали 600 россиян и «чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей». Эвакуация осуществляется через КПП «Рафах» на границе с Египтом.