Военный историк рассказал, как Беленко смог незаметно улететь из СССР

Перебежчик Виктор Беленко смог незаметно пролететь из СССР в Японию благодаря техническим характеристикам самолета МиГ-25, заявил NEWS.ru военный историк Юрий Кнутов. По его словам, это уникальный для своего времени разведывательный самолет, за которым охотился весь мир.

Военный историк рассказал, как Беленко смог незаметно улететь из СССР
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Нашим летчикам предлагали награду в $1 млн, звание полковника американской армии и другие льготы, но предателей не находилось. Летчики возвращались и рассказывали об этих попытках вербовки. Беленко был двуличным человеком, когда услышал эти истории, сделал все, чтобы перевестись на Дальний Восток, где находились самолеты МиГ-25, и обогатиться, — рассказал он.

Кнутов рассказал, что перебежчик старался добросовестно выполнять свои обязанности, чтобы ему дали доступ к этому самолету. Он отметил, что Беленко полетел на малых высотах в сторону Японии, когда он все же получил свой лайнер и нашел удобный случай. Историк пояснил, что даже самые современные радиолокационные станции того времени наблюдали маловысотные цели от ста метров и больше.

Беленко знал это хорошо и во время полета пошел на предельно малые высоты, отключил ответчик и долетел до Японии, где сумел приземлиться, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Беленко умер в США почти два месяца назад. В момент кончины рядом с ним находились его сыновья от брака с американкой Том и Пол.

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что предательство Беленко негативно повлияло на боеготовность и боеспособность тогдашних вооруженных сил. По его словам, поступок Беленко также плохо отразился на психологическом состоянии всего летного состава, которому перестали доверять.

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