Угнавший МиГ-25 летчик-перебежчик Беленко умер в США

Перебежчик Виктор Беленко, угнавший истребитель МиГ-25 из СССР в Японию, умер в США. Причиной смерти стала "скоротечная болезнь", пишет газета New York Times.

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По данным издания, мужчина скончался почти два месяца назад, 24 сентября.

На момент смерти перебежчику было 76 лет.

6 сентября 1976 года Виктор Беленко сбежал из СССР на истребителе Миг-25П и совершил посадку в Японии, где запросил политическое убежище в США. Самолет был разобран, изучен, а потом возвращен СССР.

Военная коллегия Верховного суда СССР заочно судила Беленко за измену Родине и приговорила к высшей мере наказания (расстрелу).