Будущий король Великобритании рассказал о своем банковском счете

Старший сын короля Карла III — принц Уэльский Уильям — встретился с детьми и рассказал о своем банковском счете. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Будущий король Великобритании посетил Манчестер, где пообщался с участниками проекта «Убежище», направленного на борьбу с насилием среди молодежи в некоторых районах этого города. Принц Уильям отвечал на вопросы школьников, когда 11-летний Амир Хасан спросил: «А сколько денег у вас на банковском счете?» Сын Карла III не смог назвать конкретную сумму и признался, что просто не знает, сколько у него денег.

Кроме того, дети спросили принца Уэльского, примет ли он участие в арт-проекте, для которого стригут участников, делая им «вдохновляющие позитивные прически».

«Вы нашли кого позвать. У меня и так волос почти не осталось», — пошутил принц Уильям, имея в виду свою заметную лысину.