МЧС: Еще 28 россиян и членов их семей доставили из сектора Газа в Москву

Еще 28 граждан России и их семей прибыли из сектора Газа в Москву. Всего с начала гуманитарной миссии в РФ были доставлены 553 человека, сообщили в МЧС.

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— Самолет Ил-76 ведомства приземлимся в аэропорту «Домодедово» с эвакуированными из сектора Газа гражданами, — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В московский аэропорт Домодедово 13 ноября прибыл борт МЧС с первой группой эвакуированных, состоящей из 70 человек. В Минздраве РФ сообщали, что состояние россиян оценивается как удовлетворительное. Среди спасенных есть женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из них — три месяца.

Ночью 15 ноября в аэропорту Домодедово приземлился второй эвакуационный рейс с застрявшими в секторе Газа россиянами. В МЧС заявили, что ведомство рассчитывает доставить из Газы всех эвакуированных россиян в течение недели.

Группу граждан РФ встретили специалисты оперативного штаба МЧС. «Вечерняя Москва» пообщалась с пассажирами рейса. Что происходит в опасной зоне и как проводится эвакуация, «Вечерней Москве» рассказал русскоговорящий палестинец Хусейн Рамалем.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что эвакуация из сектора Газа будет продолжаться, пока оттуда не вывезут всех обратившихся за помощью россиян.

В московский аэропорт Домодедово 17 ноября прибыл самолет МЧС, на борту которого находится третья группа эвакуированных из сектора Газа россиян. В страну вернулось 120 сограждан.