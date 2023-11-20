Умерла актриса из "Соломенной шляпки" Здена Гадрболцова
Ушла из жизни Здена Гадрболцова.
Чехословацкая и чешская актриса театра, кино и ТВ и сценариста скончалась 20 ноября в родной Праге на 87-м году жизни. Об этом сообщает портал Novinky. В декабре прошлого года Гадрболцова перенесла инсульт.
Здена Гадрболцова родилась в 1937 году. После окончания театрального факультета столичной Академии исполнительных искусств играла в нескольких театрах Праги. Выступала режиссером - ставила Чехова.
Работала на радио, писала детективы, свободно владея английским, французским и испанским языками, переводила.
На экранах дебютировала в 1959-м. В ее фильмографии - 130 пунктов, кино- и телефильмов и сериалов. Сыграла Сару в "Соломенной шляпке" 1971-го, в чехословацкой экранизации "Я умею прыгать через лужи", в детской комедии "Посторонним вход разрешен", снятой студиями СССР и ЧССР, в нескольких чехословацко-германских проектах.