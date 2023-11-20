Умерла актриса из "Соломенной шляпки" Здена Гадрболцова

Ушла из жизни Здена Гадрболцова.

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Чехословацкая и чешская актриса театра, кино и ТВ и сценариста скончалась 20 ноября в родной Праге на 87-м году жизни. Об этом сообщает портал Novinky. В декабре прошлого года Гадрболцова перенесла инсульт.

Здена Гадрболцова родилась в 1937 году. После окончания театрального факультета столичной Академии исполнительных искусств играла в нескольких театрах Праги. Выступала режиссером - ставила Чехова.

Работала на радио, писала детективы, свободно владея английским, французским и испанским языками, переводила.