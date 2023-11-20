Туроператоры отреагировали на планы Финляндии полностью закрыть границу с РФ

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян прокомментировал новость о том, что правительство Финляндии планирует в ближайшее время закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией.

«Через территорию Финляндии разрешены только транзитные путешествия в Италию, Францию, Грецию и другие страны, которые выдают туристические визы. Таковы решение финских властей и их соседей, в частности, Прибалтики. Так что никакой туристической ценности российско-финская граница не представляла. На территорию Финляндии могли въезжать россияне с документами, отличными от туристических виз: видом на жительство, семейными визами, рабочими визами. При этом транзитное пересечение финнов нервировало, злило, и все идет к тому, что они наглухо закроют всю границу. Финляндия оставалась крупнейшим из наземных переходов на территорию Евросоюза. Транзитом через Финляндию ежегодно проезжали не менее 400 тысяч россиян», - рассказал Мурадян НСН.

Эксперт отметил, что многие пользовались финской границей, поскольку там гораздо лояльнее относились к праву проезда, чем в Эстонии.

«Теперь это право, судя по всему, будет закрыто. У России не останется формальных вариантов сухопутного путешествия, например, на территорию Франции, если не считать заезды через сопредельное государство - Белоруссию», - сообщил он.

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Почему Финляндия закрывает границу с РФ, какие последние новости

Власти Финляндии могут закрыть все пункты пропуска на границе с Россией в ночь на 22 ноября, сообщили источники финской газеты Iltalehti. Что происходит, с чего все началось, какие КПП не работают?

Почему Финляндия закрывает границу с Россией

17 ноября стало известно, что министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией, сообщал со ссылкой на источники телеканал MTV3.

«Финляндия с полуночи установит заграждения на четырех пограничных переходах на границе с Россией, сообщили в пятницу официальные лица, пытаясь остановить рост числа мигрантов, который, по мнению Хельсинки, был срежиссирован Москвой. Финляндия обвинила российские власти в том, что они направляют мигрантов на эти пункты пропуска в отместку за решение расширить сотрудничество с США в области обороны, но Кремль отверг это утверждение. По словам представителей финской пограничной службы, заграждения будут установлены на четырех из девяти пунктов пересечения границы с Россией — в „Ваалимаа“, „Нуйямаа“, „Иматра“ и „Ниирала“ на юго-востоке страны», — писали журналисты Reuters.

18 ноября на границе России и Финляндии не осталось круглосуточных КПП, близких к Санкт-Петербургу. Четыре крупнейших по пассажиропотоку КПП в Финляндии — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» — прекратили свою работу, все грузовые и пассажирские перевозки через них приостановлены. Однако были открыты КПП «Вартиус», «Куусамо», «Райя-Йоосеппи» и «Салла», граничащие с Карелией и Мурманской областью. В Хельсинки заявили, что такое распоряжение будет действовать до 18 февраля.

Последствия закрытия границы Финляндии и России

Финские пограничники 18 ноября сообщили, что за сутки в страну через границу с РФ прибыло 163 беженца, запросивших убежища. Как отметили в погрануправлении, всего с начала ноября было подано около 300 таких заявлений. Местные СМИ утверждали, что в основном в страну прибывают мигранты из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.

Журналисты Yle писали, что 18 ноября финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией.

«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <...> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», — заявил замглавы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.

В Финляндии создали петицию против закрытия погранпунктов на границе с Россией. По утверждению ее авторов, решение властей «противоречит правам человека» и «разрывает семейные связи».

«У многих есть близкие родственники по обе стороны границы. Например, дети не могут видеться со своими бабушками и дедушками», — подчеркивается в петиции.

В центре Хельсинки несколько десятков россиян устроили митинг против закрытия КПП, претензия — это отрезало семьи друг от друга.

Беженцы из Ирака, Сомали, Сирии и других стран продолжили прибывать со стороны России на работающие пропускные пункты на севере Финляндии, рассказал капитан пограничной охраны страны. К полудню субботы, по его словам, к пограничному переходу «Вартиус2 прибыли 30 человек. Новшеством для уже заснеженного северного пропускного пункта стало то, что беженцы прибывают из России не только на велосипедах, но и на самокатах.

Вечером 18 ноября стало известно, что Финляндия приостановила работу пятого КПП — «Вартиус» — на границе с РФ из-за перегруженности.

Что происходило на границе с Финляндией 19 ноября

Вооруженные силы Финляндии 19 ноября прибыли на КПП «Вартиус» на границе с Россией, чтобы помочь пограничникам возвести временный защитный заслон от мигрантов, сообщил начальник пункта Йоуко Киннунен в комментарии Yle. По его словам, сейчас около пункта в Кухмо скопилось большое количество беженцев, и РФ якобы намеренно выталкивает их на финскую территорию.

Пограничная охрана Финляндии установила заграждения в районе пропускного пункта «Вартиус» (единственный работающий КПП) на границе с Россией, «чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность», сообщили пограничники.

Вечером 19 ноября на пограничном пункте «Вартиус» состоялись переговоры между финскими и российскими пограничниками. По информации СМИ, темой разговора стало то, что некоторые из тех, кого якобы «вытеснили» на финскую сторону пограничного барьера из России, не подали прошение о предоставлении убежища. Финны пытались узнать, что делать с этими людьми.

«Ограничения Финляндии на границе с Россией „частично“ успешны, МВД готовит новые» — заявила глава ведомства Мари Рантанен.

МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу

Как заявил журналистам замминистра иностранных дел России Александр Грушко, Москва не исключает, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, несмотря на то что это будет противоречить национальным интересам этой страны. Что касается ответных мер на подобные шаги со стороны Хельсинки, Россия является открытой страной и принимать ответные меры будет с учетом своих интересов, добавил Грушко.

Депутат Государственной думы, 1-й зампред Комитета по международным делам Светлана Журова отметила, что маловероятно, что Россия закроет границы в ответ на действия финских властей.

Песков: Закрытие переходов на границе с Финляндией вызывает глубокое сожаление

Отношения России и Финляндии всегда были добрыми и взаимоуважительными, решение властей этой страны закрыть КПП на границе с РФ вызывает сожаление, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние и очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении", - сказал он на брифинге в понедельник. "Конечно же мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней нашей страны", - добавил представитель Кремля.

В Москве сейчас не видят возможности повлиять на ситуацию с закрытием границы. "Как такового диалога нет и не по нашей вине. Собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога", - подчеркнул Песков.

Джабаров: Нынешнее руководство Финляндии просто съехало с катушек

Закрытие Финляндией пунктов пропуска на границе с Россией связано с обидой за поражения от Советского Союза в войнах в 1939 и 1944 годах. Таким мнением поделился первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров 20 ноября в пресс-центре «Парламентской газеты».

Ранее финское ежедневное издание IltaLehti написало, что правительство Финляндии в ночь на 22 ноября планирует закрыть оставшиеся четыре контрольно-пропускных пункта на востоке страны, полностью перекрыв границу с Россией.

«Как ни горько это говорить, Финляндия оказалась на редкость неблагодарной страной. Она дважды получала независимость, сначала после Октябрьской революции, когда мы их отпустили в самостоятельную жизнь, второй раз — в 1944-м, когда финны были разгромлены нами и, по сути, мы разрешили им остаться независимыми, хотя могли спокойно их оставить в составе СССР», — сказал Джабаров.

Парламентарий напомнил, что в послевоенный период Россия обеспечивала рост промышленного потенциала финского государства, туда в огромном количестве передавали лес, энергоресурсы, газ, нефть. Также отечественный рынок был открыт для легкой промышленности Финляндии, потому что ей было тяжело пробиться на западноевропейский рынок. В 70-80-е годы ХХ века в России было очень много финских товаров и продуктов.

«Нынешнее руководство Финляндии просто съехало с катушек, потому что строить так отношения с великим соседом, которым для них является Россия, — непозволительная роскошь. Я думаю, что финны, к сожалению, будут еще долго сожалеть об этом и том периоде, когда у нас были нормальные отношения, они приезжали в гости к нам, а мы к ним, товаропоток был большой, и они пользовались дешевыми российскими ресурсами», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Он объяснил нынешние действия Финляндии «затаенной обидой за два поражения в 39-м и 44-м годах, когда они потерпели поражение, будучи союзниками Гитлера». «Им хочется реванша, но для Финляндии — это просто самоубийство. Такие страны будут брошены и союзниками, и другими соседями, когда зайдет разговор о помощи», — добавил сенатор.

В Финляндии признали проблемы от закрытия КПП на границе с Россией

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен признал, что решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией принесет ряд проблем. Об этом пишет Yle.

В частности, он указал, что пострадают люди с двумя паспортами — финским и российским. При этом, отметил министр, Финляндия не станет отступать от своего решения.

«Закрытые границы сопряжены с проблемами в повседневной жизни для граждан, включая граждан России. И, конечно, мы стремимся смягчить эти проблемы. Но мы не отступим от своих принципов», — заявил финский министр.

Ранее стало известно, что проживающие в Хельсинки россияне провели у финского парламента митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ. В 12:00 (13:00 мск) в мероприятии участвовали не более трехсот человек.

С 18 ноября Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года. Правительство страны не исключило полного закрытия рубежей между странами.

В Карелии ликвидировали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией, а мигрантов увезли

Мигранты, прибывшие к российско-финской границе в Карелии, больше не могут пользоваться пунктом обогрева, который был организован специально для них. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

На территории пункта пропуска Люття (Вартиус) была организована временная инфраструктура, предоставляющая мигрантам возможность согреться.

Однако сегодня эту инфраструктуру уже разобрали, и сотрудники не выполняют соответствующие функции. Причина - все мигранты, находившиеся там, были эвакуированы на автобусах вчера.

Вечером 19 ноября глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов сообщил, что на оставшийся в действии пункт пропуска прибывают иностранцы, желающие попасть в Финляндию. В связи с этим был развернут пункт обогрева для проверки документов.

Жители Костомукши в социальных сетях рассказывали о большом скоплении беженцев на въезде в город. Они приезжали на различных транспортных средствах и даже пешком.

Как ранее сообщалось со ссылкой на агентство PAP, в финском Вартиусе началось строительство дополнительных защитных барьеров.

С помощью армейской техники устанавливаются заборы и другие преграды, имеющие целью защитить пограничный пункт пропуска от неконтролируемого вторжения иммигрантов.

Ранее Финляндия закрыла несколько пропускных пунктов на границе с Россией.

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