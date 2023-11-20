Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян прокомментировал новость о том, что правительство Финляндии планирует в ближайшее время закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией.

«Через территорию Финляндии разрешены только транзитные путешествия в Италию, Францию, Грецию и другие страны, которые выдают туристические визы. Таковы решение финских властей и их соседей, в частности, Прибалтики. Так что никакой туристической ценности российско-финская граница не представляла. На территорию Финляндии могли въезжать россияне с документами, отличными от туристических виз: видом на жительство, семейными визами, рабочими визами. При этом транзитное пересечение финнов нервировало, злило, и все идет к тому, что они наглухо закроют всю границу. Финляндия оставалась крупнейшим из наземных переходов на территорию Евросоюза. Транзитом через Финляндию ежегодно проезжали не менее 400 тысяч россиян», - рассказал Мурадян НСН.

Эксперт отметил, что многие пользовались финской границей, поскольку там гораздо лояльнее относились к праву проезда, чем в Эстонии.

«Теперь это право, судя по всему, будет закрыто. У России не останется формальных вариантов сухопутного путешествия, например, на территорию Франции, если не считать заезды через сопредельное государство - Белоруссию», - сообщил он.

Власти Финляндии могут закрыть все пункты пропуска на границе с Россией в ночь на 22 ноября, сообщили источники финской газеты Iltalehti. Что происходит, с чего все началось, какие КПП не работают?

Почему Финляндия закрывает границу с Россией

17 ноября стало известно, что министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией, сообщал со ссылкой на источники телеканал MTV3.

«Финляндия с полуночи установит заграждения на четырех пограничных переходах на границе с Россией, сообщили в пятницу официальные лица, пытаясь остановить рост числа мигрантов, который, по мнению Хельсинки, был срежиссирован Москвой. Финляндия обвинила российские власти в том, что они направляют мигрантов на эти пункты пропуска в отместку за решение расширить сотрудничество с США в области обороны, но Кремль отверг это утверждение. По словам представителей финской пограничной службы, заграждения будут установлены на четырех из девяти пунктов пересечения границы с Россией — в „Ваалимаа“, „Нуйямаа“, „Иматра“ и „Ниирала“ на юго-востоке страны», — писали журналисты Reuters.

18 ноября на границе России и Финляндии не осталось круглосуточных КПП, близких к Санкт-Петербургу. Четыре крупнейших по пассажиропотоку КПП в Финляндии — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» — прекратили свою работу, все грузовые и пассажирские перевозки через них приостановлены. Однако были открыты КПП «Вартиус», «Куусамо», «Райя-Йоосеппи» и «Салла», граничащие с Карелией и Мурманской областью. В Хельсинки заявили, что такое распоряжение будет действовать до 18 февраля.

Последствия закрытия границы Финляндии и России

Финские пограничники 18 ноября сообщили, что за сутки в страну через границу с РФ прибыло 163 беженца, запросивших убежища. Как отметили в погрануправлении, всего с начала ноября было подано около 300 таких заявлений. Местные СМИ утверждали, что в основном в страну прибывают мигранты из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.

Журналисты Yle писали, что 18 ноября финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией.

«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <...> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», — заявил замглавы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.

В Финляндии создали петицию против закрытия погранпунктов на границе с Россией. По утверждению ее авторов, решение властей «противоречит правам человека» и «разрывает семейные связи».

«У многих есть близкие родственники по обе стороны границы. Например, дети не могут видеться со своими бабушками и дедушками», — подчеркивается в петиции.

В центре Хельсинки несколько десятков россиян устроили митинг против закрытия КПП, претензия — это отрезало семьи друг от друга.

Беженцы из Ирака, Сомали, Сирии и других стран продолжили прибывать со стороны России на работающие пропускные пункты на севере Финляндии, рассказал капитан пограничной охраны страны. К полудню субботы, по его словам, к пограничному переходу «Вартиус2 прибыли 30 человек. Новшеством для уже заснеженного северного пропускного пункта стало то, что беженцы прибывают из России не только на велосипедах, но и на самокатах.

Вечером 18 ноября стало известно, что Финляндия приостановила работу пятого КПП — «Вартиус» — на границе с РФ из-за перегруженности.

Что происходило на границе с Финляндией 19 ноября

Вооруженные силы Финляндии 19 ноября прибыли на КПП «Вартиус» на границе с Россией, чтобы помочь пограничникам возвести временный защитный заслон от мигрантов, сообщил начальник пункта Йоуко Киннунен в комментарии Yle. По его словам, сейчас около пункта в Кухмо скопилось большое количество беженцев, и РФ якобы намеренно выталкивает их на финскую территорию.

Пограничная охрана Финляндии установила заграждения в районе пропускного пункта «Вартиус» (единственный работающий КПП) на границе с Россией, «чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность», сообщили пограничники.

Вечером 19 ноября на пограничном пункте «Вартиус» состоялись переговоры между финскими и российскими пограничниками. По информации СМИ, темой разговора стало то, что некоторые из тех, кого якобы «вытеснили» на финскую сторону пограничного барьера из России, не подали прошение о предоставлении убежища. Финны пытались узнать, что делать с этими людьми.

«Ограничения Финляндии на границе с Россией „частично“ успешны, МВД готовит новые» — заявила глава ведомства Мари Рантанен.

Как заявил журналистам замминистра иностранных дел России Александр Грушко, Москва не исключает, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, несмотря на то что это будет противоречить национальным интересам этой страны. Что касается ответных мер на подобные шаги со стороны Хельсинки, Россия является открытой страной и принимать ответные меры будет с учетом своих интересов, добавил Грушко.

Депутат Государственной думы, 1-й зампред Комитета по международным делам Светлана Журова отметила, что маловероятно, что Россия закроет границы в ответ на действия финских властей.

Отношения России и Финляндии всегда были добрыми и взаимоуважительными, решение властей этой страны закрыть КПП на границе с РФ вызывает сожаление, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние и очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении", - сказал он на брифинге в понедельник. "Конечно же мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней нашей страны", - добавил представитель Кремля.

В Москве сейчас не видят возможности повлиять на ситуацию с закрытием границы. "Как такового диалога нет и не по нашей вине. Собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога", - подчеркнул Песков.

Закрытие Финляндией пунктов пропуска на границе с Россией связано с обидой за поражения от Советского Союза в войнах в 1939 и 1944 годах. Таким мнением поделился первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров 20 ноября в пресс-центре «Парламентской газеты».

Ранее финское ежедневное издание IltaLehti написало, что правительство Финляндии в ночь на 22 ноября планирует закрыть оставшиеся четыре контрольно-пропускных пункта на востоке страны, полностью перекрыв границу с Россией.

«Как ни горько это говорить, Финляндия оказалась на редкость неблагодарной страной. Она дважды получала независимость, сначала после Октябрьской революции, когда мы их отпустили в самостоятельную жизнь, второй раз — в 1944-м, когда финны были разгромлены нами и, по сути, мы разрешили им остаться независимыми, хотя могли спокойно их оставить в составе СССР», — сказал Джабаров.

Парламентарий напомнил, что в послевоенный период Россия обеспечивала рост промышленного потенциала финского государства, туда в огромном количестве передавали лес, энергоресурсы, газ, нефть. Также отечественный рынок был открыт для легкой промышленности Финляндии, потому что ей было тяжело пробиться на западноевропейский рынок. В 70-80-е годы ХХ века в России было очень много финских товаров и продуктов.

«Нынешнее руководство Финляндии просто съехало с катушек, потому что строить так отношения с великим соседом, которым для них является Россия, — непозволительная роскошь. Я думаю, что финны, к сожалению, будут еще долго сожалеть об этом и том периоде, когда у нас были нормальные отношения, они приезжали в гости к нам, а мы к ним, товаропоток был большой, и они пользовались дешевыми российскими ресурсами», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Он объяснил нынешние действия Финляндии «затаенной обидой за два поражения в 39-м и 44-м годах, когда они потерпели поражение, будучи союзниками Гитлера». «Им хочется реванша, но для Финляндии — это просто самоубийство. Такие страны будут брошены и союзниками, и другими соседями, когда зайдет разговор о помощи», — добавил сенатор.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен признал, что решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией принесет ряд проблем. Об этом пишет Yle.

В частности, он указал, что пострадают люди с двумя паспортами — финским и российским. При этом, отметил министр, Финляндия не станет отступать от своего решения.

«Закрытые границы сопряжены с проблемами в повседневной жизни для граждан, включая граждан России. И, конечно, мы стремимся смягчить эти проблемы. Но мы не отступим от своих принципов», — заявил финский министр.

Ранее стало известно, что проживающие в Хельсинки россияне провели у финского парламента митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ. В 12:00 (13:00 мск) в мероприятии участвовали не более трехсот человек.

С 18 ноября Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года. Правительство страны не исключило полного закрытия рубежей между странами.

Мигранты, прибывшие к российско-финской границе в Карелии, больше не могут пользоваться пунктом обогрева, который был организован специально для них. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

На территории пункта пропуска Люття (Вартиус) была организована временная инфраструктура, предоставляющая мигрантам возможность согреться.

Однако сегодня эту инфраструктуру уже разобрали, и сотрудники не выполняют соответствующие функции. Причина - все мигранты, находившиеся там, были эвакуированы на автобусах вчера.

Вечером 19 ноября глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов сообщил, что на оставшийся в действии пункт пропуска прибывают иностранцы, желающие попасть в Финляндию. В связи с этим был развернут пункт обогрева для проверки документов.

Жители Костомукши в социальных сетях рассказывали о большом скоплении беженцев на въезде в город. Они приезжали на различных транспортных средствах и даже пешком.

Как ранее сообщалось со ссылкой на агентство PAP, в финском Вартиусе началось строительство дополнительных защитных барьеров.

С помощью армейской техники устанавливаются заборы и другие преграды, имеющие целью защитить пограничный пункт пропуска от неконтролируемого вторжения иммигрантов.