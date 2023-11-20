«Столько унижения»: что говорят люди из очереди на «Щелкунчика»

Каждый год в ноябре люди по двое суток стоят в очереди, чтобы попасть на балет «Щелкунчик», который идет в новогодние праздники в Большом театре. Чтобы бороться с перекупщиками, была введена система: сначала нужно отстоять очередь и получить браслет с номером, на следующий день — приобретать с ним билет в кассе. Корреспондент NEWS.ru отправилась к Большому театру и пообщалась с людьми, которые пытаются посетить балет «Щелкунчик».

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Как стоят в очереди за браслетами

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Утром в субботу, в 11 часов, было минус 7 градусов, но люди уже стояли в очереди за билетами. «Вот здесь по 70-й номер стоят те, кто вчера браслет получил, они за билетами. С другими номерами стоят дальше, в других „загонах“. Если вы браслет еще не получали, вам в другую очередь, она в самом конце», — объяснил охранник.

Чтобы купить билет на «Щелкунчик», надо отстоять две очереди: первую — чтобы получить браслет с номером, потом уже на следующий день вторую в кассы за билетом. Купить можно всего два билета — на себя и родственника, по паспортам.

Система анонсировалась Большим театром как способ защиты от перекупщиков, которые берут лучшие места на новогодние представления «Щелкунчик» и перепродают их дорого, лишая возможности обычных зрителей увидеть постановку.

В этом году пострадавшие в давке в очереди 4 и 11 ноября направили жалобы в Следственный комитет, прокуратуру, Роспотребнадзор, Министерство культуры и в администрацию президента. Пока идут, очереди никто нет отменял.

«Мы уже почти двое суток стоим, в 16:00 четверга заступили. Причем к концу вечера очередь уже сформирована, но браслеты почему-то начинают раздавать в 12 часов ночи», — вздыхает женщина в большом шерстяном шарфе поверх капюшона и шапки.

Ее подруга одета тоже очень тепло.

Что говорят люди в очереди за билетами на «Щелкунчика»

Женщины объясняют: купить билеты на сайте Большого театра невозможно, система чудовищно виснет, «тут никакой хакер не справится», выход один — стоять в очередях. Один раз в три часа они выходили из очереди погреться, сходить в туалет, попить кофе.

«В восемь вечера охрана перекрывает „загон“, чтобы никто посторонний не мог в него войти, но уже с шести часов не выйти — народу набирается по 500 человек, хотя браслетов всего 400, толпа тебя со всех сторон клещами зажимает. Поэтому вечером уже стараешься не есть, не пить, чтобы твои биологические ритмы не помешали тебе стоять. Я вчера после выдачи браслетов приехала и выпила две кружки воды. У меня было обезвоживание», — рассказала женщина в шарфе.

«Мы билеты для себя и наших детей покупаем, хотим им Большой театр показать, создать новогоднее настроение. Не знаю, к чему мы дальше придем с таким отношением к людям. Ни один театр такой ерундой не занимается, везде билеты в свободном доступе без очередей», — отметила другая.

Рядом с «загоном» лежал деревянный ящик. В очереди за браслетами люди объяснили, что в пятницу на нем сидели те, «у кого не было сил стоять», за углом ночью дежурила скорая. За день до этого двум женщинам стало плохо, они потеряли сознание. И днем и ночью стоит автобус с ОМОНом.

«Многие, отстояв на морозе несколько часов, не выдерживают и уходят. Стоят до конца самые закаленные — советскими очередями. У нас природа такая: появляется злость, кураж, хочется достоять до конца», — поделились собеседницы.

«Хотели от перекупщиков избавиться, а их еще больше стало»

В другом «загоне», где тоже стоят за билетами, но с другими номерами на браслетах, пожилая женщина беспокоится, что ей могут не продать билеты.

«Я стою за билетами для дочери и внучки. У дочери другая фамилия, свидетельство о разводе есть, о браке — нет, я не могу подтвердить с ними родство, — рассказывает Марина Константиновна. — В кассы, чтобы спросить, я не пробилась. Мне сказали, что все зависит от конкретного кассира: пожалеет — продаст, не пожалеет — выброшу браслет и пойду домой».

По ее словам, в пятницу люди в очереди ругались, кто-то пытался пролезть без очереди. Когда охранники ночью стали запускать всех за браслетами, «заталкивали чуть ли не за шкирку».

«Я с восьми утра до полуночи стояла вчера, вся обмороженная, — говорит она. — Никому не расскажу, как покупала билеты на „Щелкунчик“: мне стыдно, столько унижения... И в очереди тоже говорили: „Не дай бог знакомые узнают, как мы тут стояли“. Это дикость!»

По словам Марины Константиновны, в очереди было много перекупщиков. Они не признаются, что стоят не для себя, но через три часа их сменяет «родственник», еще через три приходит другой, и за полчаса до начала выдачи браслетов на «вахту» заступает тот, кто оплатил стояние в очереди вместо себя.

«Эти люди знают все нюансы, например код от туалета в кофейне неподалеку, но они никогда не признаются, — откровенничает Марина Константиновна. — Обидно: хотели от перекупщиков избавиться, а их еще больше стало».

Охранник выгнал мужчину в самом начале очереди за билетами перед кассами.

«Мы вчера браслеты на правую руку клеили, а у него на левой, значит, за него кто-то стоял, он перекупщик, — объясняет охранник. — Тут знаете сколько таких?»

«Нас хороший человек попросил постоять за него»

Самый большой «загон» — «змейкой» — для тех, кто пришел стоять за браслетами, он полупустой. К 11 утра там всего около 60 человек.

«Сейчас билеты на 4 января и дальше продают, самые большие очереди на 30–31 декабря, на 2 января», — говорит женщина в норковой шапке.

Так что сегодня народу еще немного, по-божески«.

Двое китайцев, парень и девушка, из очереди одеты не по погоде: на девушке тонкая короткая куртка, легкие брюки, синтетическая шапка.

«Я учусь в академии музыки, интересуюсь искусством, — рассказал парень по имени Юй. — На спектаклях в Большом театре мы были с подругой не раз, а на балете еще не были. В следующим году я возвращаюсь домой. Это мой последний шанс».

Через час китайцы ушли домой переодеваться.

Двое мужчин, выходцы из Средней Азии, никуда не торопятся: одеты тепло, сидят на пластиковых стульях.

«Нас хороший человек попросил постоять за него, он сам к двенадцати приедет, — рассказывает один из них по имени Бек. — Мы на стройке работаем, в день платят три тысячи, а тут сиди, не работай — и пять тысяч. Сейчас наш друг принесет нам теплую еду».

«Для себя покупаем»

Рядом группа юношей пила коньяк. «Не, мы для себя покупаем, тянемся к искусству», — ответили они корреспонденту NEWS.ru.

Чем ближе к полуночи, тем народу больше, очередь за браслетами, дающими право купить билет, стала шире и длиннее. Некоторых из тех, кто пришел с утра, уже нет. В 00:00 обычно начинают выдавать бумажные браслеты.