Медведи из челябинского зоопарка уснули, не дождавшись снега, сообщает ОТР. Четверо животных, Харитон, Бусинка, Малыш и Шкода, решили уйти в спячку до начала декабря. Чтобы медведям комфортнее спалось, сотрудники зоопарка подготовили хищникам берлоги.

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Как уточняет телеканал, в берлоги медведей постелили солому. Почти всех животных устроили места для спячки. Только один медведь внес свои корректировки и выгреб из своей берлоги излишки соломы.

Маленького медвежонка, забравшегося на верхушку высокого дерева, ранее заметили по дороге в село Рейдово на курильском острове Итуруп. На опубликованных кадрах видно, как животное, увидев знаки внимания к себе, ловко спускается с дерева на землю.

Зооцентр «Дино» до этого показал медведя по имени Бурушка. Прозвище он получил в честь коня Добрыни Никитича. На опубликованных кадрах животное залезло в форточку. Известно, что Бурушка прибыл в Волгоград из Дагестана. В зооцентре сообщили, что медвежонок является «жертвой фотобизнеса».