Врач посоветовал побольше лениться в дни магнитных бурь
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин на фоне сообщений об ожидающихся на Земле в конце ноября магнитных бурях рассказал об их влиянии на здоровье человека, а также дал советы метеозависимым людям.
Ранее ученые предупредили, что Землю ожидает новая волна мощных магнитных бурь. Явление начнется утром 22 ноября, на следующий день придет затишье, однако 24–25 ноября магнитные возмущения вновь усилятся.
На здоровых людей магнитные бури не окажут никакого влияния, они их даже не заметят. Я имею в виду людей, у которых все нормально с давлением, которые нормально питаются и так далее. А вот у людей с заболеваниями, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких возможны изменения, потому что когда организм пытается компенсировать какое-то событие, то он тратит на это определенные усилия. Как только меняются условия окружающей среды, организм вынужден под них подстраиваться, поэтому [у метеозависимых людей] во время магнитных бурь возможно повышение давления, затрудненное дыхание. Человек может почувствовать слабость, отдышку, удушье. А у людей, имеющих легкие заболевания, которые при этом не доставляют больших неприятностей, возможно, появится определенный дискомфорт - снизится работоспособность, появится какая-то слабость, захочется полениться. У людей, у которых часто бывают головокружения, они могут усилиться. Но это не касается всех. Говорить о том, что все поголовно начнут чувствовать себя плохо, нельзя.Андрей КондрахинВрач-терапевт, кандидат медицинских наук
Говоря о влиянии магнитных бурь на пожилых, медик отметил, что оно зависит от состояния здоровья конкретного человека.
"Если у пожилого человека есть какое-то тяжело протекающее заболевание, то [во время магнитной бури] он может почувствовать себя не очень хорошо", — подчеркнул собеседник Рамблера.
Врач также ответил на вопрос о методах профилактики при магнитных бурях.
"Тут можно посоветовать снизить привычную степень интоксикации. Это касается алкоголя, сигарет, чая, кофе. Дополнительная нагрузка на сердце не нужна. Это в принципе плохо, а магнитная буря здесь - это просто элемент дополнительной усталости и перегрузки организма. В этот период лучше полениться и снизить физическую активность, то есть поменьше двигаться, побольше спать, а также не переедать", — отметил специалист.
Кондрахин также назвал симптомы, при появлении которых метеозависимым людям следует обращаться к врачу.
"Это любые симптомы, связанные с болями в области сердца, а также головокружение, головная боль, повышение артериального давления, ухудшение работы дыхательной системы. Например, человек может почувствовать, что у него появилась отдышка, удушье. Все это поводы для того, чтобы обратиться к врачу, причем не только в период магнитных бурь", — заключил эксперт.
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