Врач посоветовал побольше лениться в дни магнитных бурь

На здоровых людей магнитные бури не окажут никакого влияния, они их даже не заметят. Я имею в виду людей, у которых все нормально с давлением, которые нормально питаются и так далее. А вот у людей с заболеваниями, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких возможны изменения, потому что когда организм пытается компенсировать какое-то событие, то он тратит на это определенные усилия. Как только меняются условия окружающей среды, организм вынужден под них подстраиваться, поэтому [у метеозависимых людей] во время магнитных бурь возможно повышение давления, затрудненное дыхание. Человек может почувствовать слабость, отдышку, удушье. А у людей, имеющих легкие заболевания, которые при этом не доставляют больших неприятностей, возможно, появится определенный дискомфорт - снизится работоспособность, появится какая-то слабость, захочется полениться. У людей, у которых часто бывают головокружения, они могут усилиться. Но это не касается всех. Говорить о том, что все поголовно начнут чувствовать себя плохо, нельзя.

Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кандидат медицинских наук