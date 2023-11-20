Деревянко сообщил, что его обманули на $8 тысяч от имени Джигана

Актер Павел Деревянко занял $8 тысяч (примерно 720 тысяч рублей) у своего бизнес-партнера по заработку на криптовалюте Григория Мулузяна, пояснив, что деньги нужны для рэпера Джигана, который решил стать инвестором их компании, пишет SHOT. По сообщению источника, деньги Деревянко не вернул, а сам Джиган впоследствии заявил, что ничего не знал о сделке. После этого, по данным канала, Деревянко сообщил, что от имени музыканта его обманули мошенники.

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На видео, снятом этим летом, опубликованном SHOT, Деревянко, лежа на кровати, просит у Григория Мулузяна $8 тысяч «для Дена» (настоящее имя Джигана — Денис Устименко-Вайнштейн). Актер уверяет, что его коллега решил стать их клиентом и вложиться в криптовалюту, сообщает канал. Деревянко также утверждает, что деньги Джигану потребовались срочно, он якобы обещал вернуть их в ближайшее время, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 38-летний предприниматель из Москвы обвинил актера Павла Деревянко в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей по ч. 2 статьи 159 УК РФ, по которой ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Мужчина с сентября 2022 года инвестировал в криптокомпанию артиста «Бии Соул», потерял деньги, после чего обратился в полицию. В то же время сам Деревянко подал в суд на своего бизнес-партнера Григория Мулузяна, требуя отдать ему совместно созданную компанию и предоставить доступ к документации и бухгалтерии.

До этого Деревянко подал в суд на бывших партнеров по криптобизнесу после того, как его обвинили в мошенничестве. Артист признался, что это «его одурачили». Деревянко также назвал своих партнеров мошенниками, а себя — потерпевшей стороной.