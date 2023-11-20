Вильфанд рассказал, когда в Сибири улучшится погода

Улучшение погоды в Сибири прогнозируется на этой неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни только в Иркутской области снег, метель, ветер до 20 м/с. И на Таймыре ветер до 22 м/с", - сказал он "Интерфаксу".

По словам Вильфанда, сложные погодные условия в регионе сформировались за счет столкновения теплых и очень холодных масс на юге западной Сибири. Однако уже во второй половине этой недели в Новосибирской, Томской, Омской областях столбик термометра поднимется на 8-10 градусов выше нормы.