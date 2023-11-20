В Гидрометцентре пообещали россиянам теплую зиму из-за Эль-Ниньо

Предстоящая зима в России будет теплой — в центре Европейской части страны температура воздуха будет в пределах или выше нормы. Как сообщает телеканал «360», об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, определяющим фактором потепления является Эль-Ниньо — явление, когда экваториальная часть Тихого океана теплеет больше, чем на 3 градуса. В атмосферу выделяется большое количество тропического тепла, что приводит к повышению температуры в глобальном плане.

Вильфанд подчеркнул, что это не означает, что тепло будет везде. В данном случае речь идет именно о центре Европейской части России и Москве.

«При этом погода будет очень изменчивая, как в ноябре, когда была очень теплая, октябрьская погода, а сейчас она январская. Вот такие перепады будут очень частые в течение зимы при среднесреднем (показателе температуры — прим. ред.) около или выше нормы», — сказал он.