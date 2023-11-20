В России выбрали главную новогоднюю елку

В России выбрали главную новогоднюю ёлку. Снимок 25-метрового дерева опубликовал Рослесинфорг, пишет «РИА Новости».
Зелёную красавицу обнаружили в подмосковном Фряново. Эту ель установят на Красной площади.
«Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 сантиметров», — говорится в пресс-релизе организации.
Претендентами на роль главной ёлки страны ежегодно становятся 50-70 деревьев. Основные требования – гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона и не слишком густая хвоя.
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