В России выбрали главную новогоднюю елку

В России выбрали главную новогоднюю ёлку. Снимок 25-метрового дерева опубликовал Рослесинфорг, пишет «РИА Новости».

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Зелёную красавицу обнаружили в подмосковном Фряново. Эту ель установят на Красной площади.

«Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 сантиметров», — говорится в пресс-релизе организации.

Претендентами на роль главной ёлки страны ежегодно становятся 50-70 деревьев. Основные требования – гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона и не слишком густая хвоя.