В Российском регионе заявили о готовности принять беженцев из Палестины

Дагестан готов разместить на своей территории палестинских беженцев в случае принятия соответствующего решения на уровне государства, заявил глава республики Сергей Меликов. Газета.Ru

«В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана. В первую очередь женщин и детей», — заявил он, слова Меликова приводит пресс-служба главы республики. RT на русском