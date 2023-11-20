Захар Прилепин рассказал в интервью Собчак подробности покушения

«Мы шли по лесу с дочкой. У меня две крупные собаки – тибетский мастиф и русская борзая. Мы шли по лесу, и шел навстречу незнакомый человек. Меня удивили две вещи: до нас было метров 100, и он резко свернул в лес. Это было нервическое движение, как будто человек узнал меня лично. И у него, как мне показалось, был совершенно пустой рюкзак на спине. Я подумал, если это человек, который здесь по мою душу, если я побегу за ним, он может пристрелить меня тут же. И дочка останется здесь на дороге с двумя собаками. Папу застрелили – что ей делать в эту секунду? Еще подумал, что мне показалось, что в нем есть что-то подозрительное. Хотел рассказать про эту историю Злому при встрече, но в итоге мы с ним провели вместе две минуты до его смерти», – отметил Прилепин.