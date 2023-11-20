Захар Прилепин рассказал в интервью Собчак подробности покушения

Захар Прилепин раскрыл в интервью Собчак подробности покушения: «Видел террориста днем ранее»
Писатель и общественный деятель Захар Прилепин дал Ксении Собчак первое интервью после покушения. Он рассказал о том, как чувствует себя сейчас, и раскрыл подробности теракта.
«Я сразу себя чувствовал нормально, я очнулся 7-го числа и как-то принял все случившееся со мной – как мне тогда казалось – достаточно спокойно. Ну случилось и случилось, что поделаешь. И стал жить. И чувствую себя все это время нормально, потому что, если принимаешь какие-то вещи, они тебя потом больше не смущают», – рассказал Прилепин о своих ощущениях после покушения.
Покушение произошло 7 мая в Нижегородской области. Автомобиль Прилепина подорвался на противотанковой мине. В результате товарищ писателя Александр Злой погиб, сам мужчина получил серьезные травмы. По словам писателя, в день трагедии он понял, что произошло, сразу после того, как пришел в сознание.
«Не хотелось бы, чтобы меня заподозрили в том, что я говорю неправду или что-то мифологизирую. Произошло выключение света, небытие – и потом мгновенно включилось сознание. И со стремительной скоростью я понял все, что произошло. Сам по себе «перещелк» из черноты в свет произошел сразу с осознанием, которое уже было во мне. Я очнулся, увидел людей, которые бегают вдалеке, что Саша Злой ко мне спиной весь перекрученный, и сразу догадался, что он убит. Мне даже не пришлось размышлять, что случилось, неужели моя машина подорвалась. Я сразу все знал. Я знал, что я подорвался на мине, я даже знал, что она не под машиной заложена, а что я на нее наехал. Когда мне рассказывали какие-то подробности, они у меня сразу сложились в голове как данность», – поделился Прилепин.
Во время интервью писатель пролил свет на некоторые подробности происшествия. Например, ответил на вопросы о том, почему в момент покушения находился на водительском сиденье и передвигался без охраны.
«Я по всем крупным городам, где бывал, всегда перемещался с охраной. Здесь – я могу взять на себя за это вину – маленькая деревня, где шесть домов и одна дорога. И, логически размышляя, первая же группа, которая сюда приедет, поймет, что у нее нет пути отхода. И, если они совершат покушение, их тут же возьмут на обратном пути. И, исходя из этого, они должны были ловить меня в Нижнем Новгороде. Я был за рулем в тот момент, потому что мы периодически менялись. Я люблю ездить за рулем. Если нет срочных дел, я сам сажусь за руль, чтобы успокоиться, подумать», – рассказал Прилепин.
Так сложилось, что мина, на которую наехала машина Захара Прилепина, взорвалась под пассажирским сиденьем. Это не единственное совпадение, которое спасло писателю жизнь.
«Там было две мины. Они были заложены на небольшом расстоянии друг от друга, соединены проводом и должны были взорваться от одного нажатия. Но не очень опытный наш террорист что-то сделал неправильно, и вторая мина не взорвалась. Вторая бы убила меня наверняка. И, видимо, он не очень хорошо понимал, как это делается, и глубоко зарыл мину. А на самом деле они немного присыпаются песочком. А он зарыл чуть ли не на метр, и сила удара ушла в землю», – поделился спикер.
В рамках расследования уголовного дела был арестован уроженец Донбасса Александр Пермяков, который признался в совершении теракта. Как рассказал Захар Прилепин, он видел Пермякова за день до покушения.
«Мы шли по лесу с дочкой. У меня две крупные собаки – тибетский мастиф и русская борзая. Мы шли по лесу, и шел навстречу незнакомый человек. Меня удивили две вещи: до нас было метров 100, и он резко свернул в лес. Это было нервическое движение, как будто человек узнал меня лично. И у него, как мне показалось, был совершенно пустой рюкзак на спине. Я подумал, если это человек, который здесь по мою душу, если я побегу за ним, он может пристрелить меня тут же. И дочка останется здесь на дороге с двумя собаками. Папу застрелили – что ей делать в эту секунду? Еще подумал, что мне показалось, что в нем есть что-то подозрительное. Хотел рассказать про эту историю Злому при встрече, но в итоге мы с ним провели вместе две минуты до его смерти», – отметил Прилепин.
Как рассказал писатель, его друг Александр, который погиб в тот день, в скором времени собирался жениться. За пару дней до покушения он купил вместе с невестой обручальные кольца. На вопрос Собчак, не хочет ли он встретиться с убийцей соратника и отомстить за его смерть, Прилепин ответил отрицательно.
«Мне предлагали очную ставку. Но это слишком литературно. Я военнослужащий. Я людей, которые стреляли в меня, моих товарищей, видел много в своей жизни. Ничего там судьбоносного не происходит. Это просто напуганный человек, который сидит перед тобой. И он ничем никогда не похож на твоего врага, который в тебя недавно стрелял. За редким исключением люди выглядят так, как будто их выжали, и смотрят на тебя запуганными глазами. Никогда у меня не было прямого желания непосредственной мести, потому что она ничего не исправляет. У меня погибло очень много товарищей, уже целое кладбище. И про часть их убийц я знаю, где они находятся, знаю их лица. Что произойдет, если ты придешь и начнешь бить человека ногами? Это желание вообще не свойственно нормальным военным», – поделился Прилепин.
При покушении писатель получил серьезные травмы. У него был перелом позвоночника, девять переломов ног, в том числе три открытых, огромная рана на ноге. Прилепин уверен, что врачи, которые помогли ему в восстановлении, сотворили чудо. Сам общественный деятель, по его словам, извлек из случившегося свою пользу.
«Я нашел во всем произошедшем, если не считать гибель моего товарища, какие-то вещи, которые позволяют осмотреться, остановиться, почитать Священное Писание. Не скажу, что осмыслить свой пройденный путь – этого не было совершенно. А просто ничего не делать, лежать на кровати, читать книги, смотреть в окно. Это замечательное ощущение, которое приостановило всю эту гонку, которая сопровождала мою жизнь», – добавил он.
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