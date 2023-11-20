Мать мальчика, оскорбленного за шапку с буквой Z, получила работу в Росгвардии
Покинувшая Ленинский районный суд Екатеринбурга мать школьника, которого прохожий обругал из-за шапки с символом Z, нашла новую работу. Как сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, Людмила Вотинцева будет трудиться в свердловском управлении Росгвардии.
Ранее районный суд ранее назначил Александру Неустроеву, оскорбившему сына участника СВО, судебный штраф в размере 7 тысяч рублей. У матери ребенка, которая трудилась в инстанции, на фоне разбирательства начались проблемы на работе и она была вынуждена уволиться.
По словам Александра Хинштейна, в итоге в историю женщины с тремя детьми вмешалось руководство Росгвардии, передает "Уралинформбюро".
"Ее муж и отец мальчика является росгвардейцем и сейчас находится в уже третьей командировке в зоне СВО. Поэтому судьба этой семьи для ведомства небезразлична. Людмиле предложено поступить на работу в свердловское управление Росгвардии, с чем она согласилась", – указал он, добавив, что процесс оформления документов будет завершен до конца года.
Стоит напомнить, что само резонансное уголовное дело в отношении Александра Неустроева после вмешательства Генпрокуратуры и Александра Хинштейна было решено пересмотреть, на текущий момент оно возвращено следователям.