Мать мальчика, оскорбленного за шапку с буквой Z, получила работу в Росгвардии

"Ее муж и отец мальчика является росгвардейцем и сейчас находится в уже третьей командировке в зоне СВО. Поэтому судьба этой семьи для ведомства небезразлична. Людмиле предложено поступить на работу в свердловское управление Росгвардии, с чем она согласилась", – указал он, добавив, что процесс оформления документов будет завершен до конца года.