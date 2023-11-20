«Я не могу принципиально принять награды от власти»: каким был Аман Тулеев

Сегодня утром стало известно о смерти бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, возглавляющего регион более 20 лет. Каким был политик, которого нынешний глава региона назвал «истинно народным губернатором», в материале «Рамблера».

Действующий глава региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил сегодня, что экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, отметив, что тот всю жизнь посвятил служению Кузбассу и России.

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Цивилев назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой, заявив, что с этим именем «связана целая эпоха в жизни региона».

«Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора», — отметил он.

«Какие поезда, ты же депутат»

Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске Туркменской ССР. В 1988 году был назначен начальником Кемеровской железной дороги. В 1990 году был избран в Верховный Совет РСФСР, стал депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов. Одновременно с этим он был назначен председателем Кемеровского облисполкома, напоминает РБК.

В интервью РИА Новости Тулеев вспоминал, что переход в политику дался ему очень тяжело и он «год, наверное, шатался».

«Когда избирали депутатом областного совета, я плакал и не хотел. Представляете, я железнодорожный генерал, в форме, я гордился этим. А когда меня заставили идти в политику, я кому только не писал, господи, вразуми! Когда ты привык к дисциплине, организованности, четкому ритму, графику, а приходишь в эту неразбериху, болтовню, склоки…. Просыпался: как поезда прошли? А потом думал: какие поезда, ты же депутат», — рассказывал он.

В июне 1991 года Тулеев баллотировался на пост президента России, выступив с резкой критикой Бориса Ельцина, и занял четвертое место из шести

С марта 1994 года по июль 1996 года Тулеев возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области. В августе 1996 года он был назначен на пост министра РФ по сотрудничеству со странами СНГ.

В июле 1997 года указом президента РФ был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре 1997 года победил на выборах губернатора области, набрав 94,5% голосов. Он оставался губернатором Кузбасса более 20 лет — по 1 апреля 2018 года (с перерывом в январе-мае 2001).

«В самое пекло попал: Транссибирский ход перекрыли, поезда не идут, пассажиры сидят день и ночь, костры, опасно было. Жуть все это время. 150 тысяч шахтеров на улице, постоянно это стучание касками. До сих пор снится. Страшное время», — вспоминал Тулеев о том, как стал руководителем области.

При Тулееве в Кузбассе появились различные льготы. Например, бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте в рабочие дни садово-огородного сезона, укороченная пятница для сотрудниц бюджетных организаций, у которых есть несовершеннолетние дети. До сих пор в регионе есть традиция всем предприятием выходить на уборку территории по «тулеевским пятницам». И выплаты отличникам учебы тоже звались «тулеевскими», отмечает «Российская газета».

Отказался от ордена Почета

Аман Тулеев трижды — в 1991, 1996 и 2000 гг. — баллотировался на пост президента России. При этом он был в оппозиции к действующему главе государства Борису Ельцину.

А в июле 1999 года он отказался принять от президента России орден Почета «за большой личный вклад в социально-экономическое развитие области», пишет «Коммерсант».

«Я просто не могу принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету», — заявил Тулеев.

Ушел в отставку по собственному желанию

25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети.

Аман Тулеев так и не вышел на организованный спустя два дня митинг, но на встрече с Владимиром Путиным, которому он принес свои извинения за случившееся, обещал принять лично каждую семью и распорядился о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим. А 1 апреля 2018 года подал в отставку.

В своем видеообращении к местным жителям Аман Тулеев сказал, что решение об отставке им принято в связи с пожаром, напоминает «Коммерсант».

«Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой жизненный путь. От Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, голодовки, забастовки… До Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. Сегодня хочу сказать вам: я подал президенту России прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», — заявил Аман Тулеев.