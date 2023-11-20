Стало известно о состоянии перенесшего инсульт Юрия Соломина

Народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице, его состояние немного улучшилось. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

«Юрию Мефодьевичу несколько лучше», – сказала она.

Ранее в пресс-службе учреждения культуры заявляли, что Соломин перенес инсульт в легкой форме.

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин был госпитализирован после потери сознания 6 ноября. Артиста поместили в анестезиологию-реанимацию, предназначенную для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.