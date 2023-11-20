Стало известно о состоянии перенесшего инсульт Юрия Соломина

Народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице, его состояние немного улучшилось. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.
«Юрию Мефодьевичу несколько лучше», – сказала она.
Ранее в пресс-службе учреждения культуры заявляли, что Соломин перенес инсульт в легкой форме.
Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин был госпитализирован после потери сознания 6 ноября. Артиста поместили в анестезиологию-реанимацию, предназначенную для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года стал преподавать в высшем театральном училище имени Щепкина. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. На счету артиста почти 60 ролей в фильмах и сериалах.