ВЦИОМ: 81% россиян чувствуют себя счастливыми

Большинство (81%) россиян могут назвать себя счастливыми в той или иной степени, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Исследование проводилось 27 октября методом телефонного интервью среди 1600 граждан старше 18 лет. Как выяснилось, 44% респондентов скорее считают себя счастливыми, 37% россиян в этом уверены. При этом 16% опрошенных заявили, что считают себя несчастливыми, 3% затруднились с ответом.