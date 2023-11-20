Сокращенный рабочий день: кому положен, как устанавливается

Ряд категорий работников имеет прав официально установить сокращенное рабочее время. Какими законами это регулируется и как действовать в спорных случаях, разбирался «Рамблер».

Кто имеет право оформить сокращенный рабочий день?

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В статье 92 Трудового кодекса России оговаривается, что не более 24 часов в неделю могут работать подростки до 16 лет, а ограничение в 35 часов в неделю установлено для

работников в возрасте от 16 до 18 лет и инвалидов 1-й и 2-й группы.

Также на сокращенную продолжительность рабочего времени могут претендовать работники, чьи условия труда по результатам специальной оценки отнесены к вредным (3-й и 4-й степени) или считаются опасными. Они должны находиться на рабочем месте не более 36 часов в неделю.

Законодательно не могут работать больше 36 часов в неделю и педагогические работники. У медицинских работников тоже есть небольшие привилегии — не более 39 часов в неделю, отметила руководитель HR-службы юридической группы Светлана Краснянская.

«По общему правилу специалисты, работающие в условиях сокращенного рабочего времени, получают полную зарплату», — приводят ее слова «Аргументы и факты».

Также в статье 93 ТК России отмечается, что работодатель «обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет, либо до 18 лет, если ребенок-инвалид, а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи».

Имеет ли право работодатель отказать в неполном рабочем дне?

По логике закона, семья важнее работы и возникает постоянная необходимость уйти раньше, чтобы успевать за ребенком в детский сад, то работодатель не вправе отказать сотруднику в оформлении сокращенного рабочего дня, пояснила адвокат Яна Воробьева.

Она также обратила внимание на то, что работники официально оформившие «сокращенный рабочий день», не должны трудиться более 40 часов в неделю.

Для оформления такого рабочего режима им необходимо написать заявление и указать конкретный график работы. При этом нужно учитывать, что зарплата будет уменьшена пропорционально отработанному времени.

«В случае, если ваш работодатель не готов отпускать «пораньше», работник вправе обратиться Государственную инспекцию труда с соответствующей жалобой», - уточнила она.

В свою очередь в Роструде заметили, что работодатель не имеет право установить режим неполного рабочего времени по своему усмотрению.

«Положения ТК РФ предписывают работодателю удовлетворить просьбу работника в том виде, в каком она сформулирована в его заявлении», - подчеркнули в ведомстве.

Способы решения споров с работодателем

Если же с работодателем не удается договориться, то у работников есть несколько вариантов решения спорной ситуации.

«Требования работодателя должны быть разумными. Ему нужно обосновать, почему график, предложенный работником, не подходит. «Неудобно» — не аргумент. Нужно объяснить, почему работник не сможет исполнять свои должностные обязанности, если перейдет на тот график, который ему удобен. И почему сможет, если выбрать вариант, предложенный работодателем», - объяснила на страницах «Тинькофф журнала» юрист Наталия Богатырева.

В случае, если конфликт не удается решить, то работник в течение трех месяцев со дня, когда он получил отказ в переводе на неполное рабочее время на своих условиях, имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам. При этом, если официального отказа не было, то право считается нарушенным с даты, с которой работник просил установить этот режим. По словам юриста, такой вариант возможен в крупных фирмах, где есть профсоюз.

Также можно подать жалобу в инспекцию труда. Это проще всего сделать через сайт «Онлайнинспекция-рф», пояснила Богатырева.

«Трудинспекция может, как выдать предписание и обязать работодателя устранить нарушения трудового законодательства, так и выписать штраф по ст. 5.27 КоАП РФ. Для юридических лиц максимум составляет 50 тысяч рублей, а при повторном нарушении трудового законодательства — 70 тысяч рублей», - отметила она.