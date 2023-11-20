Умерла основательница омского женского монастыря игумения Варвара

В Омской области после продолжительной болезни ушла из жизни основательница и созидательница Свято-Серафимовского женского монастыря игумения Варвара.

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Как сообщает Омская Епархия, игумения Варвара, в миру Вера Герасимова, скончалась 19 ноября 2023 года на 91-м году жизни.

Матушка Варвара, как называли ее прихожане, родилась 20 августа 1933 года в Баганском районе Новосибирской области.

"В 1975 году она приняла монашеский постриг с именем Варвара в честь великомученицы Варвары, - рассказали в Епархии. - В том же году монахиней Варварой по благословлению епископа Омского и Тюменского Максима была построена своими руками первая келья".

Обитель в Марьяновском районе строилась и развивалась на пожертвования добрых людей. В 1993 году на территории монастыря построили первую часовню. Теперь здесь есть сестринский корпус на сорок насельниц и домовая церковь с двумя приделами.

"На Пасху 2012 года указом митрополита Омского и Таврического Владимира монахиня Варвара была возведена в игуменское достоинство с вручением игуменского жезла", - напомнили в Епархии.

В народе Свято-Серафимовский женский монастырь называют Варварина пустынь - по имени настоятельницы. Паломники едут в него со всей России.