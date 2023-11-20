В России начали сокращать продажи психотропных препаратов

Российские аптеки начали сокращать продажи сильнодействующих психотропных препаратов из-за жестких требований и угрозы штрафов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на онлайн-агрегатор аптек «Мегаптека» и данные приложения «Честный знак».

По данным РБК, 17 ноября французское лекарство против эпилепсии «Фризиум» было доступно лишь в 56 аптеках по всей России (только две из них — в Москве). Еще в 150 аптеках продавался его российский аналог «Клобазам». Отечественный транквилизатор «Алпразолам» РБК нашло лишь в трех аптеках на всю Тамбовскую область.

В 2014 году Минздрав утвердил список препаратов, содержащих наркотические, психотропные средства, а также вещества, вызывающие зависимость или сильные побочные эффекты. С 1 сентября 2023-го такие препараты не просто отпускаются по рецепту — фармацевты при продаже такого препарата обязаны предоставить реквизиты рецепта в систему маркировки.

Также у аптеки должно быть специальное разрешение на оборот таких средств, которое получают не на всю компанию в целом, а на каждую точку отдельно. Препараты из списка Минздрава в таких аптеках должны храниться в отдельных помещениях в специальных сейфах с сигнализацией, предусматривающей экстренный вызов Росгвардии.