СМИ: Росавиация предложила авиакомпаниям начать полеты в Пхеньян

«Ъ»: Росавиация предложила авиакомпаниям начать полёты в Пхеньян
На прошлой неделе делегация российского ведомства посетила Северную Корею для согласования инициативы с управлением гражданской авиации КНДР. Источники газеты отмечают, что предложение оценить готовность к таким перевозкам получили «Аэрофлот» и «Аврора».
По их словам, инициатива Росавиации может коснуться как увеличения числа регулярных рейсов, так и корректировки соглашений о воздушном сообщении.
«Коммерсантъ» подчёркивает, что в «Аэрофлоте», Росавиации и Минтрансе от комментариев отказались. Однако глава «Авроры» Константин Сухоребрик сообщил изданию, что перевозчик подтвердил Росавиации «техническую возможность начала рейсов из Владивостока» после того, как в начале августа между странами возобновилось авиасообщение.
До пандемии путешественники из России могли посетить КНДР в рамках организованных туров. Сейчас полёты во Владивосток дважды в неделю выполняет единственная авиакомпания — Air Koryo.