СМИ: Росавиация предложила авиакомпаниям начать полеты в Пхеньян

На прошлой неделе делегация российского ведомства посетила Северную Корею для согласования инициативы с управлением гражданской авиации КНДР. Источники газеты отмечают, что предложение оценить готовность к таким перевозкам получили «Аэрофлот» и «Аврора».

По их словам, инициатива Росавиации может коснуться как увеличения числа регулярных рейсов, так и корректировки соглашений о воздушном сообщении.

«Коммерсантъ» подчёркивает, что в «Аэрофлоте», Росавиации и Минтрансе от комментариев отказались. Однако глава «Авроры» Константин Сухоребрик сообщил изданию, что перевозчик подтвердил Росавиации «техническую возможность начала рейсов из Владивостока» после того, как в начале августа между странами возобновилось авиасообщение.